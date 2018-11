Guerra comercial EUA-China é “a coisa mais estúpida do mundo”, diz Jack Ma

Xangai – A guerra comercial entre Estados Unidos e China é “a coisa mais estúpida do mundo”, disse nesta segunda-feira Jack Ma, presidente-executivo da empresa listada em bolsa mais valiosa da Ásia, o Alibaba Group.

Os dois países impuseram tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em bens um do outro e o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou impor tarifas sobre outros 500 bilhões de dólares em exportações chinesas para os EUA se a disputa comercial não puder ser resolvida.

O déficit comercial dos EUA com a China, que Trump culpou por uma variedade de problemas econômicos, ajudou a criar empregos nos EUA e sem eles o país teria grandes problemas, acrescentou Ma, falando no China International Import Expo (CIIE), que está sendo realizado em Xangai.

A mudança da China para um modelo de importação “será um grande problema para muitas empresas, mas também será uma boa oportunidade para muitos consumidores”, disse o executivo.

Ma também disse que o governo não deve se preocupar com a inovação, e que deve apoiá-la, mesmo se ela ameaçar interesses antigos.

“Minha opinião é: ‘não se preocupe com a tecnologia'”, acrescentou Ma. “As pessoas que se preocupam com a tecnologia são primeiro, as pessoas mais velhas, segundo, o governo, e em terceiro, pessoas bem-sucedidas; elas detestam e se preocupam com isso.”

“Eu nunca vejo jovens preocupados com a tecnologia.”