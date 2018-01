Guerra cambial é a última coisa que o mundo precisa, diz BCE

Davos – As principais economias do mundo não deveriam dirigir suas taxas cambiais com propósitos competitivos e discussões entre autoridades sobre moedas devem ficar confinadas a fóruns oficiais, afirmou nesta sexta-feira o membro do conselho do Banco Central Europeu Benoit Coeure.

“A última coisa que o mundo precisa hoje é de uma guerra cambial”, disse Coeure em um painel no Fórum Econômico Mundial em Davos. “Vivemos em um mundo de taxas de câmbio flutuantes, vivemos em um mundo em que as taxas de câmbio não são e não devem ser dirigidas por motivos competitivos.”

“Vemos muita volatilidade criada recentemente por diferentes declarações e acho que isso não é útil”, disse Coeure. “Volatilidade não é útil e se isso alcançar um ponto em que criaria uma consequência não justificada para nós, qualquer aperto não justificado da política monetária, teríamos que reavaliar.”

As declarações de Coeure foram dadas após autoridades dos Estados Unidos terem defendido um dólar fraco nesta semana, fzendo com que a moeda norte-americana recuasse ante o euro.