“Guedes vai depender do INSS com toda certeza”, diz Bolsonaro a estudantes

Brasília — O presidente Jair Bolsonaro fez uma brincadeira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao dizer que ele vai depender do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) “com toda a certeza”.

“O Paulo Guedes vai depender do INSS com toda certeza, ele está quase se aposentando”, disse Bolsonaro a um grupo de estudantes de ensino fundamental.

A fala provocou risadas entre ministros e auxiliares que participaram da cerimônia do hasteamento da Bandeira Nacional no Palácio da Alvorada, na manhã desta terça-feira (21).

Além dos ministros, Bolsonaro convidou alunos do quinto ano da escola pública Bela Vista da cidade de Novo Gama (GO). Pela segunda vez, o evento antecede a reunião do Conselho de Governo, que está sendo realizada na residência oficial da Presidência.

Os alunos cantaram o Hino Nacional e, ao final, o presidente tirou fotos com eles. Bolsonaro falou com as crianças sobre a reforma da Previdência. O presidente disse aos estudantes que no futuro eles vão pagar a aposentadoria dos mais velhos e por isso precisam estar bem informados. “Até vocês, quando tiverem trabalhando, vão garantir a nossa aposentadoria, desse pessoal que está aqui atrás”, disse o presidente ao orientar as crianças a aprenderem e serem disciplinadas.

Em seguida, sem citar diretamente a capitalização, Bolsonaro ponderou que “estamos tentando outra forma de aposentadoria também, mas não vai ser de uma hora para outra”.

O presidente disse, ainda, que o governo trabalha pelo futuro do Brasil, quer um “país grande” e que as crianças sejam melhores do que a geração dos seus pais. Ele também afirmou que convidou as crianças porque quer passar valores de amor à Pátria e respeito à Bandeira Nacional.