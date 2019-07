Guedes prevê Previdência aprovada no Congresso semana que vem

São Paulo – O ministro da economia, Paulo Guedes, comemorou o avanço da reforma da Previdência no Congresso nesta quinta-feira, 04, em palestra que deu na Expert 2019, evento da XP Investimentos, em São Paulo. “Eu confio no trabalho do congresso brasileiro e acho que teremos isso aprovado na semana que vem”, previu ele, se referindo à votação esperada para o plenário da Casa.

O parecer do relator da reforma, Samuel Moreira, teve sua terceira versão aprovada nesta quinta na comissão especial, por 36 votos a 13.

Guedes também aproveitou para defender o sistema de capitalização. Ele disse que o financiamento do sistema previdenciário brasileiro é perverso e chamou os encargos trabalhistas direcionados para as aposentadorias de “arma de destruição em massa de empregos”.

“Quase 40 milhões de brasileiros trabalham sem carteira, porque, para empregar uma pessoa, o empregador tem o custo de duas. E essas pessoas vão envelhecer um dia e quebrar a Previdência lá na frente”, diz.

Acordo Mercosul-UE

Sobre o acordo entre os países do Mercosul e os da União Europeia, Guedes disse que fatores externos ajudaram, mas a junção dos ministérios feita no início da atua gestão foi imprescindível para concluí-lo.

“As conversas rolam há 16 anos. Não saiu antes por quê? Parte por ideologia e parte por lobby”, disse ele, se referindo à resistência que havia internamente no MDIC (antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio).