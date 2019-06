Guedes entendeu que capitalização só é viável com boa economia, diz Maia

Brasília — O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, compreendeu que é mais importante garantir uma economia forte com a reforma da Previdência. “Acho que o ministro aprendeu ao longo dos meses que a construção de maioria depende do diálogo e aprovação depende de votos. Ele compreendeu que a capitalização só é viável com uma boa economia”, disse Maia. “Não vou dizer que (Guedes está) satisfeito, mas democracia é assim”, disse.

Ainda sobre a capitalização, Maia afirmou que será possível fazer um debate “calmo” no segundo semestre. Ele citou a emenda do economista e deputado Mauro Benevides (PDT-CE). Aliado do candidato à Presidência derrotado Ciro Gomes (PDT), Benevides propõe que o regime de capitalização tenha uma camada do regime de repartição e só passe a prever a poupança individual a partir de determinado valor. “Eu vejo insegurança daqueles que não conhecem o tema”, afirmou.

Maia disse ainda que espera um “bom debate” na comissão especial depois da apresentação do texto. “O relator apresenta amanhã uma primeira proposta que vai ser discutida com calma. Vamos ter um bom debate na comissão, que foi o que eu sempre defendi, vamos ter a semana toda”, disse.

O presidente da Câmara brincou que “se tivesse capacidade de responder (sobre aprovação da reforma nas duas Casas), jogaria na Mega-Sena”. “O plenário da Câmara tem condição de concluir votação no primeiro semestre legislativo. Tenho certeza que presidente Davi (do Senado, Alcolumbre) tem competência na articulação”, finalizou.