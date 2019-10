Guedes é escolhido por revista como melhor ministro da Economia da região

São Paulo – Paulo Guedes foi escolhido o Ministro das Finanças do ano na América Latina pela revista inglesa Global Markets.

Antes conhecida como Emerging Markets, a publicação circula há três décadas nas reuniões anuais do FMI (Fundo Monetário Internacional) e do Banco Mundial.

O texto no site da publicação destaca que Guedes assumiu após anos de queda do investimento, escândalos de corrupção e impasses políticos e que apesar das expectativas altas do mercado, havia dúvida sobre se ele conseguiria aprovar reformas sob comando de um presidente polarizador.

O sucesso, no entanto, estaria provado pela reforma da Previdência, que apesar de atrasos e de desidratação ainda deve garantir uma economia na casa de R$ 800 bilhões ao longo de 10 anos e deve ser apreciada em segundo turno pelo Senado nesta terça-feira (22).

A premiação ocorreu no sábado em Washington. O ministro cancelou sua ida à capital americana para o encontro do FMI alegando “prioridades” aqui no Brasil e confirmou que elas estariam ligadas à apresentação da agenda pós-Previdência com medidas como as reformas administrativa e tributária.