Guedes diz que nome do substituto de Cintra na Receita sai em alguns dias

Brasília — O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira, 16, que a nomeação para o comando da Receita Federal deverá sair “possivelmente em alguns dias”.

Questionado sobre a alta recente do petróleo, embalada por ataques a instalações da petroleira Saudi Aramco, da Arábia Saudita, no fim de semana, ele disse a jornalistas que não falaria sobre o assunto.

As declarações foram feitas na saída do Ministério da Economia.

Na semana passada, o então secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, foi demitido do posto, em meio à demora na formatação final da reforma tributária e polêmica sobre a criação de um novo imposto sobre transações financeiras.

Desde então, o nome da advogada Vanessa Canado, diretora do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), tem circulado com força entre as apostas para o posto. Nesta segunda-feira, ela participou de nova reunião sobre a reforma tributária com a equipe econômica em Brasília, expediente que já tinha cumprido em meses anteriores.

Uma fonte da equipe reiterou nesta tarde, em condição de anonimato, que ela segue no páreo para assumir a função.

Junto com o economista Bernard Appy, Canado participou da formulação da reforma tributária que está sendo analisada em comissão especial da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP).