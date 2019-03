O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta sexta-feira que 70 por cento dos recursos levantados com o petróleo do pré-sal sejam destinados a estados e municípios, com o governo federal ficando com os 30 por cento restantes.

Em evento da Fundação Getulio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro, ele calculou que ao longo dos próximos 15 anos os recursos totais que serão levantados com o pré-sal somam entre 500 bilhões de dólares a 1 trilhão de dólares.