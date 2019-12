Guedes compara equipe econômica ao time do Flamengo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou sua equipe econômica ao time do Flamengo para garantir que não há previsão de mudanças no secretariado. Em tom de brincadeira, Guedes ainda fez um paralelo entre o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, e o técnico Jorge Jesus. O motivo: assim como a diretoria rubro-negra busca estender o contrato do Mister pelo bom trabalho, o governo também quer que Mansueto permaneça por mais tempo.

— Não sei de onde vem esse negócio de que há uma briga. É a mesma coisa que diz: está a maior briga no Flamengo, está todo mundo querendo sair. Não é o caso, está tudo dando certo — disse o ministro, que é flamenguista, quando questionado sobre eventuais mudanças no seu time.

Apesar da garantia de manter o plantel, Guedes admite que Mansueto é dúvida para continuar por muito tempo na escalação. Secretário do Tesouro desde o governo do ex-presidente Michel Temer, o economista, que é especialista em contas públicas, já sinalizou o desejo de buscar novos desafios.

Para isso, Guedes ofereceu ao secretário a diretoria do Conselho Fiscal da República, órgão que será responsável por avaliar periodicamente a situação das finanças dos Três Poderes. A criação do colegiado está prevista em uma proposta de emenda à Constituição (PEC) em tramitação no Senado.

— (O Mansueto) está igual Jorge Jesus, estamos tentando manter o contrato dele por mais um ano — brincou o ministro.

Para além das brincadeiras, Guedes aproveitou a entrevista à imprensa em que fez um balanço do primeiro ano de governo para fazer elogios aos seus técnicos:

— A equipe é muito boa, é muito unida e assinou um contrato para quatro anos.