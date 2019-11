Um dia após citar AI-5, Guedes diz que democracia brasileira é “vibrante”

Brasília — Um diz após dizer que “não se assustem se alguém pedir o AI-5“, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a democracia no Brasil é vibrante, em Conferência no Peterson Institute for International Economics, em Washington, nesta terça-feira (26).

“O que vocês ouvem fora é que é bagunça. Não prestem atenção”, afirmou.

Na véspera, Guedes afirmou em entrevista coletiva que considera inconcebível a ideia de um novo AI-5 no Brasil, mas que as pessoas não devem se assustar com a ideia de alguém pedi-lo diante da radicalização de possíveis protestos.

Durante a conferência em Washington desta terça-feira, o ministro voltou a dizer que é compreensível que as pessoas vão paras ruas e que esse é o jogo da democracia, mas, quando, após alguns governos pacíficos, “um governo da oposição entra e as pessoas começam a sair nas ruas e quebrar tudo, você começa a olhar as coisas de forma diferente. Não somos ingênuos.”

O ministro começou seu discurso falando dos projetos de emenda constitucionais (PECs) enviados ao Congresso recentemente como parte de um grande pacote de “transformação do Estado”, um processo “doloroso e difícil”, segundo ele: Pacto Federativo, PEC dos fundos e PEC de Emergência Fiscal.

Falou também sobre os próximos passos desse mesmo plano e que o governo ainda pretende enviar ao Legislativo, entre eles, reforma tributária e aceleração das privatizações.

Meio ambiente

Guedes também chamou de desinformação gerada por interesses políticos as reclamações e denúncias contra possível negligência do governo a respeito da preservação do meio ambiente. “Nós combatemos o desmatamento ilegal de florestas, combatemos as queimadas ilegais, nós vamos ficar no Acordo de Paris. Ninguém tem preservado florestas tão bem quanto nós”, disse.

Dados o Prodes, sistema de satélites que faz o monitoramento anual do desmatamento por corte raso na região, divulgados no último dia 18 mostram que, entre 1º de agosto de 2018 e 31 de julho deste ano, o desmatamento na floresta amazônica brasileira cresceu 29,5% em relação ao mesmo período imediatamente anterior. O saldo de de área desmatada é o maior nos últimos 11 anos.

Mercosul

Depois do seu discurso, ao ser questionado pelo apresentador sobre os planos do Brasil para o Mercosul, Guedes disse que o Congresso brasileiro apoia a entrada do país no bloco, mas não deu mais detalhes sobre eventuais planos para o bloco, deixando claro que seu plano no momento é resolver o problema fiscal pelo qual passa o país.