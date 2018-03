Guardia: Pode haver guerra comercial da parte de outros países

Eduardo Rodrigues, do Estadão Conteúdo

Por Eduardo Rodrigues, do Estadão Conteúdo

Brasília – O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, avaliou nesta sexta-feira, 9, que a decisão dos Estados Unidos em sobretaxar o aço e a alumínio importados pode desencadear uma “guerra comercial” da parte também de outros países.

“O governo dos EUA está criando uma barreira comercial em um ambiente de pleno emprego para defender setor que está com a capacidade sobrecarregada. Todos vemos com muita preocupação esse tipo de decisão”, limitou-se a comentar, em painel no Seminário de 25 anos da Advocacia Geral da União (AGU).

Após o evento, o secretário não quis adiantar quais medidas o governo proporá em relação ao descumprimento da Regra de Ouro em 2019. Segundo ele, isso será endereçado na proposta de Orçamento para o próximo ano.

Guardia também não respondeu sobre os estudos citados pelo ministro Henrique Meirelles sobre mudanças na cobrança de ICMS sobre os combustíveis.