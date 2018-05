Guardia não comenta resultado do IBC-Br no 1º tri e diz que aguardará PIB

Brasília – O Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, não quis comentar o resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado nesta quarta-feira, 16. “Vamos aguardar o número do PIB sair e comentamos o trimestre”, disse, após deixar reunião no Senado.

De acordo com o Banco Central, o IBC-Br caiu 0,13% no primeiro trimestre do ano, a primeira queda desde julho do ano passado. Em março, o índice teve recuo de 0,74%. O índice funciona como uma espécie de prévia do PIB.

Mais cedo, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que o mercado está revendo projeções de crescimento para baixo e que também o Ministério da Fazenda está refazendo as contas.

Até a próxima semana, o governo tem que divulgar o Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, que trará a projeção oficial para o PIB de 2018, atualmente em 3%.

“A Fazenda está revendo o modelo, possivelmente vamos ter um resultado de qual é o novo número da Fazenda na próxima semana, se houver um novo número”, afirmou Almeida.