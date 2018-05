Greve dos caminhoneiros causa falta de combustíveis no interior de SP

Sorocaba – O protesto dos caminhoneiros contra o aumento do diesel, que entrou no terceiro dia, já deixa os postos sem combustível no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Em Jacareí, a empresa Jacareí Transporte Urbano (JTU), responsável pelo transporte coletivo na cidade, reduziu o número de veículos em circulação, desde a madrugada desta quarta-feira, 23, prevendo a falta de combustível. A empresa tem posto de combustível próprio, mas está sem receber diesel para repor o estoque.

Os caminhões que transportavam o produto aderiram ao protesto e estão parados às margens da Via Dutra. A empresa adotou a tabela de viagens usada no domingo, quando o número de passageiros é menor.

A redução de até 40% no número de viagens levou à formação de filas em pontos de embarque, nos bairros Nova Jacareí, Vila Garcia e Parque Meia Lua, onde a demanda é alta.

Em nota, a empresa informou que considera a situação grave e a medida visa a minimizar os efeitos do desabastecimento de combustíveis.

Em cidades da região, os postos começam a ficar sem combustível nas bombas. Em São José dos Campos, havia filas em postos do Jardim Paulista, onde a gasolina comum havia acabado. Os frentistas ofereciam apenas gasolina aditivada e etanol.

Em Pindamonhangaba, um posto na rua Japão também ficou sem gasolina comum e subiu o preço da aditivada, vendida a R$ 4,67.

Também havia postos sem gasolina em Taubaté.

A reportagem entrou em contato com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo.