Grécia pede alívio “incondicional” em sua dívida

Atenas – Um alívio na dívida da Grécia deve ser dado sem condições, a fim de dar aos mercados as garantias que buscam, afirmou o Escritório Parlamentar do Orçamento do país em seu relatório trimestral.

O pacote de ajuda para Atenas será concluído em agosto e os credores ainda não decidiram quanto de monitoramento haverá sobre o país depois disso nem o nível de alívio na dívida que pretendem oferecer.

A Alemanha e outros países da zona do euro acreditam que um alívio na dívida deveria ser condicional a que a Grécia concordasse em manter uma agenda de reformas e não recuasse em medidas de austeridade e em reformas.

Três desafios são a dívida pública, de cerca de 330 bilhões de euros; outros 130 bilhões de euros em impostos e contribuições de seguridade social que não foram pagos; e 95 bilhões de euros em empréstimos inadimplentes, comenta o relatório. Fonte: Dow Jones Newswires.