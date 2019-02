Grã-Bretanha teve contração maior que o previsto

Londres – A economia britânica registrou uma contração de 0,3% no quarto trimestre de 2011, contra -0,2% anunciado previamente, segundo a última estimativa divulgada nesta quarta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

Em consequência, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para o ano de 2011 também foi revisado em um décimo para baixo, 0,7%, contra 0,8% anteriormente.

A contração, maior do que era esperado pelos analistas, se deve a um leve retrocesso no crucial setor de serviços e a uma queda maior do que o previsto do consumo das residências.

Esta foi a primeira contração da economia britânica desde o quarto trimestre de 2010, quando a redução de 0,5% foi atribuída a uma onda de frio no Reino Unido.

Os analistas apostam em um retorno do crescimento no primeiro trimestre de 2012, o que evitará que a Grã-Bretanha entre em recessão.