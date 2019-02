Governos da UE aprovam regras contra financiamento de terrorismo

Bruxelas – Governos da União Europeia concordaram nesta terça-feira com novas regras para combater o financiamento ao terrorismo propostas pela Comissão Europeia.

A medida foi aprovada um dia após um ataque em Berlim deixar 12 mortos e ao menos 50 feridos.

As propostas são parte do esforço do braço executivo da UE para expandir a regulação contra a lavagem de dinheiro e cobrir moedas virtuais e cartões pré-pagos. As propostas precisam da aprovação dos Estados membros e do Parlamento Europeu antes de entrarem em vigor.

Entre as propostas, está o limite para que os cartões não recarregáveis pré-pagos seja baixado de 250 euros para 150 euros.

A França tem sido um dos principais apoiadores de medidas mais duras desde novembro de 2015, quando se descobriu que os terroristas do ataque de Paris utilizaram cartões pré-pagos.

No entanto, governos nacionais diluíram as medidas sobre a proposta – que tem pouco a ver com o combate ao terrorismo – que iria tornar obrigatória o registro de informações relativas a donos de cartões corporativos e outras entidades legais, incluindo trustes que costumam esconder o dono em última instância dos ativos. A proposta é para que isso acontecesse no fim de 2017, mas ela foi postergada para 2020.

A medida foi proposta como forma de inibir a evasão fiscal como foi revelado pelos Panama Papers este ano.

“Este movimento é alarmante”, disse Porter McConnell, diretor da Coalizão pela Transparência Financeira”, um grupo de governos, organizações não governamentais e especialistas. Fonte: Dow Jones Newswires.