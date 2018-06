Governo zera imposto de importação de carrosséis e rodas-gigantes

São Paulo – O governo não vai mais aplicar imposto de importação sobre três tipos de equipamentos usados para a instalação de rodas-gigantes e carrosséis.

Os itens foram incluídos na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul (Letec) e tiveram a alíquota para compra no exterior reduzida de 20% para zero.

A resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex) foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (05).

Marcos Jorge de Lima, ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, assina a decisão. O objetivo é reduzir custos para investimentos em parques temáticos no país, diz comunicado do Ministério.

Este é um pleito antigo do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), que representa 18 parques brasileiros responsáveis por 11 mil postos de trabalho.

A Camex confirmou a inexistência de produção nacional e consultou o Ministério do Turismo, que também se mostrou favorável.

A decisão é temporária e vale inicialmente por 24 meses, quando estará sujeita a revisão.

A articulação do setor é feita conjuntamente com entidades análogas de outros países do Mercosul e tem como objetivo final que os equipamentos sejam classificados não mais como bens de consumo e sim como bens de capital.