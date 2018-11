Governo zera alíquotas de importação de mais 160 bens de capital

São Paulo – O governo brasileiro reduziu para zero as alíquotas do imposto de importação de mais de 160 bens de capital e de uma dezena de bens de informática e telecomunicações, de acordo com resoluções da Câmara de Comércio Exterior publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira

Entre os itens isentos do imposto de importação até 30 de junho de 2020 estão impressoras a jato de tinta líquida de grande formato, telas interativas LED 4K, motores marítimos de pistão e bombas de dreno.

Os itens foram incluídos no regime ex-tarifário, que consiste na redução temporária da alíquota do imposto de importação quando não houver produção nacional equivalente.