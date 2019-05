Governo vai fazer corte gradual de 10% em taxas de importação, diz Guedes

Rio de Janeiro – O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira (10), que o governo pretende fazer um corte gradual de 10% nas tarifas de importação em uma busca da abertura da economia, em um momento em que economias como Estados Unidos elevam suas barreiras comerciais.

“A abertura da economia tem que ser exponencial, não pode ser linear senão você quebra a indústria brasileira. Vamos baixar tarifa média em 10 por cento; sendo 1 por cento no primeiro ano, o dobro no segundo, o triplo no terceiro e o quadruplo no último ano”, disse ele em evento no Rio de Janeiro.