Governo usa até horóscopo para aprovar Previdência: veja o seu signo

São Paulo — Nem só números e tabelas saem do gabinete de inteligência que o governo do presidente Jair Bolsonaro instalou no Congresso para tirar dúvidas sobre a reforma da Previdência. Horóscopo também.

Para engajar o maior número de pessoas na causa, a equipe que trabalha no setor, formada por técnicos do ministério da Economia e marqueteiros, criou um conteúdo alternativo, próprio para ser visualizado e compartilhado em redes sociais, como o Whatsapp, Facebook e Twitter. Um deles é o chamado Horóscopo da Nova Previdência, formado por doze vídeos, um para cada signo do zodíaco.

O gabinete de inteligência funciona em uma sala anexa ao gabinete da líder do governo, Joice Hasselmann. A deputada é dona da iniciativa, junto com o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho.

“Há muitas fake news sobre a nova previdência que precisam ser combatidas por meio das informações corretas. É uma guerra de narrativas”, diz Hasselmann por meio de nota.

A equipe de comunicação está no gabinete de segunda a sexta. Os técnicos, de terças a quintas. Porém, caso haja alguma demanda em outros dias, eles também podem atender prontamente, já que ficam bem perto, no ministério da Economia.

Para o atendimento presencial não é necessário agendar horário. Há também muitas dúvidas que chegam por Whatsapp e e-mail e são respondidas por esses canais ou, caso seja necessário, pessoalmente, segundo a equipe de comunicação que cuida da iniciativa.

Veja a seguir o vídeo do seu signo.

