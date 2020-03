Governo Trump quer US$ 45,8 bi em financiamento extra por coronavírus

O governo dos Estados Unidos solicitou um adicional de 45,8 bilhões de dólares ao Congresso para apoiar agências norte-americanas em meio ao surto de coronavírus, disse um porta-voz da Casa Branca nesta quarta-feira.

O pedido de financiamento suplementar, enviado aos parlamentares dos EUA na noite de terça-feira, daria bilhões a mais aos departamentos de saúde, de veteranos e de defesa dos EUA. O pedido é separado do pacote de estímulo de 1 trilhão de dólares proposto pelo governo para lidar com as consequências econômicas do surto.

Nesta terça (17), o presidente americano Donald Trump anunciou que pretende enviar US$ 1.000 a americanos contra impacto econômico de vírus. Até o momento, os Estados Unidos já registraram 114 mortes e 6 496 casos de infecção foram confirmados.