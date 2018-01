São Paulo – O governo brasileiro autorizou nesta terça-feira o reajuste de 4,5833 por cento do teto das tarifas de embarque, conexão, pouso e permanência nos aeroportos brasileiros, de acordo com portaria do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil publicada no Diário Oficial da União.

O teto das tarifas armazenagem e capatazia foi reajustado em 2,9474 por cento. Os reajustes entram em vigor dentro de 30 dias.