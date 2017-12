Governo publica programa de dispêndio de estatais federais 2018

Lorenna Rodrigues, do Estadão Conteúdo

Brasília – O governo publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 18, o programa de dispêndios globais de estatais federais para 2018, que estima o volume de recursos e gastos das empresas públicas para o ano seguinte.

Para o Banco do Brasil, o montante previsto é de R$ 390,3 bilhões. Para a BR Distribuidora, de R$ 126,2 bilhões, Caixa Econômica Federal de R$ 110,3 bilhões, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) de R$ 59,4 bilhões, Correios de 22,03 bilhões, Infraero de R$ 4,047 bilhões e Eletrobras de R$ 32,608 bilhões, entre outros.

O decreto prevê que as empresas deverão enviar ao Ministério do Planejamento em trinta dias o detalhamento mensal desses gastos, que poderão ser remanejados até outubro do ano que vem.