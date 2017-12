Governo prorroga prazo para assembleia da Eletrobras

Rio de Janeiro – O governo federal prorrogou nesta quinta-feira para até 8 de fevereiro o prazo para realização da Assembleia Geral da Eletrobras que deverá deliberar sobre as condições específicas de venda do controle acionário de seis distribuidoras da companhia elétrica.

A decisão, que alterou resolução do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento da Presidência (CPPI), foi publicada pela Secretaria-Geral da Presidência da República no Diário Oficial da União (DOU).

“Esta Assembleia Geral de Acionistas será tempestivamente convocada pela Eletrobras para cumprimento deste prazo”, disse a Eletrobras em nota ao mercado.

Nesta quinta-feira, entretanto, a venda das distribuidoras será alvo de discussão em uma Assembleia Geral Extraordinária de acionistas, que irá analisar proposta que amplia o prazo para venda das distribuidoras para até 31 de julho de 2018, contra o prazo atual de até 31 de dezembro deste ano.

As distribuidoras em questão são a Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Companhia Energética do Piauí (Cepisa), Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), Amazonas Distribuidora de Energia S.A., Boa Vista Energia S.A. (Boa Vista) e Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron).