Governo prevê salário mínimo em R$ 1.079 e alta de 3,3% no PIB em 2021

O governo fixou em R$ 1.079 o salário mínimo esperado para o ano que vem, um aumento de 3,25% em relação aos atuais R$ 1.045 em vigor, mantendo sua política atual de aumento sem reajuste real. A equipe econômica anunciou ainda que espera que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 3,3% em 2021.

As informações fazem parte do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021, divulgado na tarde desta quarta-feira, 15, data limite para o envio do documento ao Congresso.

A equipe econômica rexplicou que, apesar de reconhecer que 2020 será um ano de PIB negativo, mantém sua expectativa de 0,02%, já que, em março, a arrecadação dos cofres públicos ainda não tinham variado consideravelmente.

“Ainda precisa ficar claro como as contas fiscais reagirão às mudanças na atividade”, disse secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues em apresentação à imprensa. Segundo o secretário, a equipe econômica vai apresentar em breve alguns cenários que variam de um recuo de 1% do PIB de 2020 até queda de 5%.

10 anos de contas no vermelho

De acordo com os novos cálculos da equipe econômica, o déficit das contas públicas do governo central (Tesouro, Banco Central e Previdência) esperado para 2021 agora é de R$ 150 bilhões, mais do que o dobro dos R$ 68,5 bilhões previstos anteriormente. Esse será o oitavo rombo consecutivo da União e, se as previsões do projeto se concretizarem, o país só voltará a ter superávit em 2024, ou seja, completará 10 anos com as contas no vermelho.

“Uma sequência de oito défits já seria um feito inédito no mundo”, disse o secretário Waldery. “Há probabilidade de termos sequência de 10 anos de déficit primário”, disse.

Neste ano, para poder anunciar medidas de socorro a trabalhadores, empresas e estados, o governo editou um decreto de calamidade pública pelo qual ficou desobrigado de cumprir a meta fiscal de 2020, até então em R$ 124 bilhões. Atualmente, as estimativas oficiais para este número já chegam a R$ 500 bilhões.

“A política fiscal se apoia no teto dos gastos, que atua pelo lado da despesa, dada a incerteza para previsão da receita para 2021, mitigando os riscos de shutdown e garantindo o compromisso com a solvência das contas públicas”, afirmou o Ministério da Economia.

Assista à apresentação da equipe econômica: