Rio de Janeiro — O governo poderá decidir publicar nesta terça-feira, 9, o tão esperado valor que deverá ser pago à Petrobras como parte da conclusão da renegociação do contrato da chamada cessão onerosa com a estatal, disse à Reuters uma fonte com conhecimento das negociações.

O tema será discutido em reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) no início da noite.

Questionada sobre se o valor devido à Petrobras será publicado após a reunião, a fonte afirmou: “creio que é isso”.