Governo pode privatizar ou liquidar cerca de 100 estatais, diz ministro

São Paulo – O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta terça-feira, em entrevista à rádio CBN, que o governo federal pode privatizar ou liquidar cerca de 100 estatais, como forma de levantar recursos e reduzir gastos.

Segundo Freitas, o número pode ser alcançado se forem consideradas as subsidiárias em instituições estatais como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil, Caixa e Eletrobras.

“Obviamente a gente não está falando só de privatizações, mas também de liquidações de empresas que hoje não fazem tanto sentido, e o governo obviamente está levantando uma série de situações dessas para também promover liquidações, que de certa forma vão desonerar o Orçamento. Desonerando o Orçamento vai sobrando dinheiro para investir em outras prioridades”, disse Freitas.

O ministro também afirmou que seu ministério está estudando 5.600 quilômetros em novas concessões de rodovias, além de 4.000 quilômetros de concessões atuais que são alvo de planos de futura relicitação.

“Temos que pegar todos os trechos que têm possibilidade de exploração comercial e passar para a iniciativa privada via concessão e via parceria público-privada (PPP). Isso vai fazer com que a gente só na área da concessão disponibilize para a iniciativa privada quase 9.000 quilômetros de rodovias”, disse Freitas à rádio.