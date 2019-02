Governo não incluiu aumento de impostos na LOA, diz Padilha

Brasília – O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse nesta quarta-feira que não há previsão de aumento de impostos no projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017, entregue há pouco pela equipe econômica ao presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL).

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vinha dizendo que o governo não trabalhava com a hipótese de elevar impostos para melhorar as receitas no Orçamento do próximo ano, mas que isso ocorreria se fosse necessário.

