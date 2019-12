Governo libera R$ 163,5 milhões do Orçamento a nove ministérios

São Paulo — O governo Bolsonaro liberou R$ 163,5 milhões do Orçamento a nove ministérios.

A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (30) por meio de duas leis sancionadas pelo presidente: as de número 13.972 e 13.973.

As pastas beneficiadas são Agricultura, Educação, Justiça, Desenvolvimento Regional, Ciência e Tecnologia, Saúde, Infraestrutura,

Cidadania e Direitos Humanos.

O motivo da liberação é descrito nos documentos como sendo “anulação de dotações orçamentárias, relativas a emendas individuais e de bancada estadual”.

É comum que, ao longo do ano, o Executivo congele ou libere verbas para os ministérios. Tradicionalmente, o valor de repasses previsto num primeiro momento é menor do que aquele que será executado de fato. Desta forma, o executivo pode ter de fazer seus ajustes orçamentários ao final do período.

Esse movimento é feito de olho na meta fiscal imposta para o ano que, em 2019, é de um rombo de R$ 139 bilhões, o sexto resultado negativo anual consecutivo. Para 2020, a previsão de déficit ficou em R$ 124,1 bilhões.