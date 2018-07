Governo lança programa com incentivo de R$1,5 bi a montadoras de veículos

Brasília – O governo federal lançou nesta quinta-feira o programa automotivo Rota 2030, que há meses vinha sendo alvo de desentendimentos entre os ministérios da Fazenda e da Indústria e que traz 1,5 bilhão de reais em crédito para montadoras de veículos que fizerem investimentos em pesquisa e desenvolvimento no país.

Além do programa, o presidente Michel Temer assinou decreto que reduz o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de veículos híbridos ou elétricos.

O presidente também enviará ao Congresso projeto de lei para permitir que montadoras usem saldo de créditos presumido de IPI que acumularam durante o programa automotivo anterior, Inovar Auto, que foi encerrado no final do ano passado. Ambas as decisões eram pleitos antigos do setor.