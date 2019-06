Governo fecha acordo com oposição para CMO votar crédito suplementar

BRASÍLIA — O relator do projeto que autoriza a abertura de um crédito suplementar no valor de 248,9 bilhões de reais para contornar a regra de ouro, deputado Hildo Rocha (MDB-MA), anunciou no início da tarde desta terça-feira (11) que foi fechado um acordo com a oposição para não haver obstrução à votação do seu parecer.

Segundo Rocha, o acordo prevê que haverá o remanejamento, por meio de portaria, de 1 bilhão de reais para o programa Minha Casa, Minha Vida, e outro 1 bilhão de reais para o descontingenciamento de recursos da Educação, entre outras receitas.

A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hassellmann (PSL-SP), que chegou a ir ao Palácio do Planalto para costurar um acordo, anunciou que foi fechado um acordo para garantir a votação da proposta.

Logo após o anúncio do acerto, o presidente da comissão, senador Marcelo Castro (MDB-PI), abriu sessão da CMO (Comissão Mista do Orçamento) para votar o parecer de Rocha.

Antes, a comissão já aprovou um requerimento de inversão de pauta para que o projeto referente à regra de ouro seja o primeiro item da pauta.