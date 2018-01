Governo estuda medidas para incentivar economia, diz Meirelles

Brasília – A equipe econômica está estudando medidas para dar novo impulso à economia, na linha da liberação de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), afirmou nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ressaltando que não há nada já definido.

“Estamos estudando diversas coisas que podem ser feitas, agora eu não tenho no momento uma decisão a anunciar”, disse o ministro em entrevista à Rádio Bandeirantes.

“O que estamos agora estudando são maneiras, e não tenho ainda definições, como por exemplo foi feito no ano passado, quando foi liberado o FGTS, as contas inativas do FGTS”, completou.

Segundo Meirelles, os estudos buscam ações que não criem problemas na economia ou para as contas públicas.

No ano passado, os saques totais a contas inativas do FGTS somaram 44 bilhões de reais, ajudando a dar algum ímpeto à economia após dois anos de profunda recessão.

Durante a entrevista, Meirelles voltou a destacar que só tomará decisão sobre eventual candidatura à Presidência no início de abril, quando expira o prazo legal.

“Tenho que hoje me assegurar que isto aconteça (crescimento do país)”, afirmou. “O resto, é a realidade vai dizer. O que não gosto é de ficar gastando tempo pensando numa situação lá na frente que pode prejudicar inclusive meu trabalho hoje.”

Meirelles sublinhou que levará em conta para sua decisão se existe disposição pessoal para a candidatura e também se condições políticas e eleitorais estarão favoráveis.