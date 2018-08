Governo está pronto para agir se volatilidade aumentar, diz fonte

Brasília – O Brasil está pronto para atuar nos mercados financeiros em caso de excesso de volatilidade, afirmou nesta segunda-feira uma fonte do Ministério da Fazenda à Reuters, em referência à situação da Turquia, que vem aumentando a aversão ao risco nos mercados globais, com impacto mais forte em mercados emergentes.

“O Brasil está bastante pronto para agir para se garantir em caso de excesso de volatilidade”, afirmou a fonte em condição de anonimato, lembrando que a disposição de atuar, “se necessário”, é a mesma de quando houve intervenção conjunta do Tesouro e do Banco Central.

Do fim de maio ao início de julho, o Tesouro realizou uma série de leilões extraordinários de títulos soberanos para garantir o bom funcionamento dos mercados em meio à forte volatilidade com a escalada das tensões comerciais e temores de mais aperto monetário nos Estados Unidos e com a greve dos caminhoneiros no Brasil e incertezas sobre as eleições presidenciais de outubro.

O BC, por sua vez, atuou no mercado de câmbio por meio de leilões de novos swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares. Naquele momento, o dólar estava sendo negociado com fortes valorizações, acumulando 6 por cento de ganho em maio e outros 6 por cento em abril.

Só na semana passada, a moeda norte-americana subiu 4,23 por cento e se aproximou do patamar de 3,90 reais.