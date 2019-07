Governo espera votar reforma no plenário na próxima semana, diz Onyx

Brasília — O governo do presidente Jair Bolsonaro tem a expectativa de que a proposta de reforma da Previdência será votada em dois turnos no plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana, após a aprovação do texto principal pela comissão especial nesta quinta-feira (4), disse o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

O ministro comemorou o placar da votação na comissão especial, onde o parecer do relator Samuel Moreira (PSDB-SP) foi aprovado por 36 votos a favor e 13 votos contra.

O texto de Moreira, no entanto, ainda poderá ser modificado na comissão, uma vez que os deputados vão apreciar destaques –pedidos de parlamentares para modificar pontos específicos do parecer.