Governo encaminha projeto para vender distribuidoras da Eletrobras

São Paulo – O governo encaminhou ao Congresso projeto de lei para destravar a venda das seis distribuidoras da Eletrobras no Norte e Nordeste, informou a Eletrobras em comunicado na noite de sexta-feira.

De acordo com a empresa, o despacho da Presidência que contém o projeto de lei “preserva os dispositivos da Medida Provisória nº 814, de 2017, que afetam as distribuidoras da Eletrobras que serão desestatizadas”. O envio da proposta está publicado no Diário Oficial da União (DOU) de sexta.

A decisão por editar um projeto de lei para promover mudanças legislativas vistas como necessárias à privatização de distribuidoras de energia da Eletrobras ocorreu após uma medida provisória sobre o tema não ser votada na Câmara e no Senado, disse na quarta-feira o presidente da estatal, Wilson Ferreira.