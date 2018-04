Governo eleva valor da produção agropecuária do Brasil para R$530,1 bi

São Paulo – O Ministério da Agricultura elevou nesta sexta-feira sua estimativa do valor bruto da produção (VBP) do Brasil deste ano para 530,1 bilhões de reais, ante cerca de 516 bilhões de reais no mês anterior, em meio a revisões para cima na produção de soja e preços mais firmes no mercado diante de tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

Em seu levantamento de abril, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) passou a apostar, pela primeira vez nesta safra, em uma produção recorde de soja, principal produto do agronegócio do país. Além disso, os preços estão mais altos no país.

Apesar da revisão para cima, o VBP ainda está 3,7 por cento abaixo do obtido em 2017, quando o Brasil colheu uma safra recorde de grãos, não somente de soja, notou o governo.

Contudo, disse o ministério em nota, os dados têm indicado sinais de aumento do valor com o passar dos meses.

“Isso pode indicar tendência de recuperação do valor no decorrer do ano”, de acordo com José Garcia Gasques, coordenador-geral de Estudos e Análises da Secretaria de Política Agrícola do ministério.

A direção dos resultados dependerá, ressaltou Gasques, dos preços dos produtos e do milho de segunda safra – há indicações de que a safra será menor neste ano.