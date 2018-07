Governo eleva previsão de valor da produção agropecuária para R$562,4 bi

São Paulo – O Ministério da Agricultura elevou nesta terça-feira sua estimativa do valor bruto da produção agropecuária (VBP) do Brasil para 562,4 bilhões de reais neste ano, ante 552 bilhões de reais na projeção divulgada em junho, impulsionada por culturas como algodão e soja.

O aumento no VBP da soja ocorreu após o governo ter elevado novamente na semana passada a previsão de safra deste ano, para um recorde de quase 119 milhões de toneladas. A oleaginosa é o principal produto do agronegócio do Brasil.

O VBP da soja foi agora estimado em aproximadamente 137 bilhões de reais, ante 134,1 bilhões na previsão do mês passado. Já o valor da produção de algodão foi visto em 31,8 bilhões de reais, aumento de cerca de 2 bilhões ante junho.

No caso do café, a expectativa é de um VBP de 24,3 bilhões de reais, enquanto no trigo, de 4,4 bilhões de reais.

Apesar da revisão para cima, o VBP total do país ainda está 1,9 por cento abaixo do montante de 2017.

“Os preços agrícolas, que neste ano estão menores do que no ano passado, juntamente com o decréscimo de produção para alguns, são as causas ligadas a esse desempenho”, afirmou em nota o coordenador-geral de Estudos e Análises da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques.

“Produtos como cana-de-açúcar, milho e mandioca, que representam 22 por cento do VBP, têm registrado menor contribuição em relação ao ano passado”, acrescentou.

No VBP de 2018, as lavouras deverão participar com 383,3 bilhões de reais e a pecuária, com 179,1 bilhões de reais.