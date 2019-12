Governo dos EUA tem déficit de US$ 209 bilhões em novembro

Washington — O governo federal dos Estados Unidos registrou um déficit orçamentário de 209 bilhões de dólares em novembro, quando um aumento das despesas com programas como seguros de saúde pública superaram os ganhos com receitas, informou o Departamento do Tesouro nesta quarta-feira.

O déficit foi superior aos 196,5 bilhões de dólares projetado por analistas consultados pela Reuters e ficou um pouco acima do rombo registrado no mesmo período do ano passado, de 205 bilhões de dólares.

As receitas totalizaram 225 bilhões de dólares, com alta de 19 bilhões de dólares sobre novembro do ano passado, enquanto as despesas somaram 434 bilhões de dólares, alta de 23 bilhões de dólares na comparação anual.

O ano fiscal do governo norte-americano termina em setembro. No ano fiscal de 2019, o país registrou o maior déficit em sete anos, próximo a 1 trilhão de dólares, um resultado da decisão de Washington de reduzir impostos e aumentar o gasto governamental.

Quando ajustado sazonalmente, o déficit de novembro foi de 161 bilhões de dólares, comparado a um déficit ajustado de 164 bilhões de dólares em novembro de 2018.