Governo dos EUA segue paralisado mesmo com acordo no Senado

Washington – O Senado dos Estados Unidos aprovou um acordo orçamentário incluindo um projeto de lei de financiamento provisório para o governo na manhã desta sexta-feira, mas foi tarde demais para evitar uma paralisação federal que já estava em curso, em um constrangedor revés para o Congresso controlado por republicanos.

A paralisação, que tecnicamente começou à meia-noite, foi a segunda neste ano sob o comando do presidente republicano Donald Trump, que desempenhou pequeno papel nas tentativas de líderes partidários, no início desta semana, para acabar com meses de disputas fiscais.

O Escritório de Gestão de Pessoal dos EUA orientou milhões de funcionários federais, logo depois da meia-noite, a checar com suas agências se deveriam comparecer ao trabalho nesta sexta-feira.

A aprovação do orçamento e do pacote de financiamento provisório no Senado, por 71 contra 28 votos, significa que a questão será discutida em seguida na Câmara dos Deputados, onde parlamentares estão divididos por linhas partidárias e a aprovação é incerta.

Na quinta-feira, líderes republicanos da Câmara ofereceram garantias de que o pacote seria aprovado, enquanto líderes no Senado fizeram o mesmo, mas o crítico prazo de meia-noite ainda foi perdido.