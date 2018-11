Governo diz que terá de contingenciar R$ 2,3 bi para cumprir meta fiscal

Brasília – O governo apontou nesta quinta-feira, 22, a necessidade de contingenciar 2,3 bilhões de reais do Orçamento para seguir cumprindo a meta fiscal deste ano, após revisar para baixo as receitas previstas para 2018, conforme documento divulgado pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento.

No relatório de receitas e despesas do quinto bimestre, os ministérios projetaram que a receita líquida da União será 4,470 bilhões de reais menor que o previamente estimado neste ano. As despesas totais também deverão ser 2,111 bilhões de reais menores.

O relatório considerou uma piora na projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) a 1,4 por cento este ano, sobre 1,6 por cento antes, e um ajuste na estimativa para a inflação a 4,3 por cento, ante 4,1 por cento antes.

A meta de rombo primário deste ano é de 159 bilhões de reais para o governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência). Apesar do congelamento proposto no relatório, o governo tem reiterado que cumprirá o alvo fiscal com folga em função do empoçamento de recursos em ministérios.