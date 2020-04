Governo detalha medida sobre suspensão de contrato de trabalho

O governo detalhou na noite desta quarta-feira as medidas de proteção a empregados e emregadores que preveem a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Essa possibilidade deverá ser acordada entre as duas partes e, se houver a suspensão, o funcionário receberá como contrapartida o um benefício do governo quenão precisará ser devolvido.

As empresas também têm a opção de, em consenso com o trabalhador, reduzir a jornada e salários, desde que o que é pago por hora seja mantido e o valor não seja menor do que um salário mínimo.

Há três hipóteses de reduções: 25%, 50% e 70%. O valor da redução será pago do governo ao empregado na mesma proporção do seguro-desemprego ao qual ela teria direito. O benefício, no entanto, não será descontado do seguro do trabalhador. “A pessoa não precisará devolver esse valor, não será descontado numa eventual demissão”, diz.

“A partir desse momento, mais da metade dos pleitos trabalhistas das empresas passam a estar resolvidos. Muitas empresas postergaram demissões esperando essas novas medidas”, disse Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Produtividade.

O auxílio de R$ 600 mensais anunciado a trabalhadores informais e autônomos foi sancioado nesta noite pelo presidente jair Bolsonaro.