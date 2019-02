Governo de SP reduz ICMS sobre combustível de aviação de 25% para 12%

São Paulo – O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre o combustível da aviação, de 25 para 12 por cento, em voos domésticos.

Na esteira do anúncio, uma demanda antiga do setor, as ações de companhia aéreas nacionais listadas na bolsa paulista estendiam os ganhos da véspera.

Às 13:50, a ação da Gol subia 3,45 por cento, enquanto a da Azul tinha valorização de 1,29 por cento. No mesmo momento, o Ibovespa recuava 0,62 por cento.

Segundo a Abear, a medida do governo paulista deve elevar o número de cidades do Estado atendidas pelo transporte aéreo, de sete para 13, uma vez que as companhias aéreas assumiram o compromisso de atender seis novos destinos dentro do Estado e criar mais 64 voos nacionais.

“Será o equivalente a 490 partidas semanais que deverão ser iniciadas em até 180 dias, após a sua formalização pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)”, disse a Abear em comunicado.