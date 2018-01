Governo de SP publica concessão de transporte intermunicipal

São Paulo – O governo do Estado de São Paulo publicou nesta sexta-feira decreto que autoriza a primeira concessão internacional de todo o sistema de transporte intermunicipal do Estado, com previsão de investimentos de 2,6 bilhões de reais ao longo de 15 anos de contratos.

Segundo a agência de transportes do Estado, Artesp, o edital de concessão de cinco lotes de linhas de transporte intermunicipal de ônibus será publicado no sábado. O sistema todo engloba 645 cidades e o leilão foi marcado para 15 de março.

A agência estima taxa interna de retorno de 9,88 por cento e o total de outorgas previstas atinge o montante de 33,5 milhões de reais.

A concessão deve apoiar fabricantes de chassis e carrocerias de ônibus. Às 14:37, as ações da Marcopolo, que não compõem o Ibovespa cediam 1,72 por cento, cotadas a 4 reais.

Em 2017, as vendas de ônibus novos no país acumularam alta de 5,3 por cento, a 11,7 mil unidades, depois de registrarem em 2016 tombo de 33,5 por cento.

“O que a gente busca com essa concessão é adequar o transporte de passageiros à atual realidade dos milhares de paulistas que usam diariamente os ônibus regulados pela Artesp, além de melhorar a qualidade dos serviços prestados”, disse em comunicado à imprensa o diretor de planejamento e logística da agência, Nelson Raposo Jr.

Segundo a Artesp, a licitação “remodela totalmente” o atual sistema hoje operado por 100 empresas, algumas com permissões que já estão com mais de 30 anos. A frota será renovada ao longo da nova concessão e os novos ônibus terão wifi gratuito (onde houver sinal de internet nas rodovias) e ar condicionado em percursos de longa distância, afirmou a agência sem detalhar de imediato o tamanho da frota a ser substituída.