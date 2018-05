Governo de MG tem intenção de vender 1,4 mi de ações da Copasa

São Paulo – A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) foi informada em ofício da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais sobre intenção do acionista controlador em vender 1.437.126 ações ordinárias. O governo do Estado seguirá no controle, mas a fatia cairá de 51,17% para 50,04% do total de ações. O edital para contratação de corretora sairá em até dez dias úteis.