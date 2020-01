Governo Bolsonaro é menos liberal do que diz ser, afirmam Pérsio e Armínio

São Paulo – O liberalismo é mais discurso do que prática no governo Bolsonaro. Essa é a opinião dos ex-presidentes do Banco Central Pérsio Arida e Armínio Fraga. “O governo é menos liberal do que diz ser, o que temos são apenas vacilações de uma política verdadeiramente liberal”, afirmou Arida, nesta terça-feira (28), no evento do Credit Suisse, em São Paulo. “Concordo, o governo realmente não é tão liberal assim”, completou Fraga.

Um dos motivos para a crítica contundente é o processo de privatização em curso no Brasil. Arida lembra que, quando uma estatal é privatizada, o dinheiro vai para o Tesouro Nacional. Já no caso das subsidiárias, os recursos são destinados para a estatal “mãe”. “Então, o que se tem é apenas uma reorganização do dinheiro. Só teremos verdadeiramente privatizações quando forem privatizadas as grandes estatais”, disse.

Outro exemplo é o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Os fundos foram criados em um momento que o país não dispunha de crédito privado. “Agora, não há qualquer razão para existir; o que vemos é uma redução do FGTS com saque aniversário – para estimular a economia que está fraca -, mas não acabou. Olha para o mercado imobiliário, vemos crédito impulsionando o crescimento do setor.” Sobre o FAT, ele diz que é “uma bizarrice de empréstimo que não é pago nunca, o BNDES só paga os juros”.

Fraga comentou ainda que, apesar de a bolsa brasileira estar nas máximas históricas, o dinheiro dos grandes investidores internacionais ainda não veio para o Brasil. “Acho que isso tem a ver com confiança. Com uma verdadeira reforma do estado, o país tem potencial de crescer 4% ao ano, não 2% como dizem no mercado. Mas para isso precisamos de mais organização social, política e cultural”, acrescentou.