Governo atualiza tabela de fretes após alta de 10% no diesel

São Paulo — A Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) atualizou nesta quarta-feira a tabela com os pisos mínimos de frete para transporte rodoviário no Brasil, dada uma oscilação superior a 10 por cento no preço do diesel, de acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União.

Pela lei, o tabelamento precisa ser ajustado assim que as cotações do diesel, combustível mais consumido no país, superem alta de 10 por cento nas bombas dos postos.

“A variação do diesel com relação ao valor utilizado na última tabela, publicada em janeiro, foi de +10,69 por cento, resultando num reajuste médio de 4,13 por cento”, destacou a ANTT.

Os fretes tabelados estão em vigor desde meados do ano passado e foi uma das medidas adotadas pelo governo para ajudar a acabar com uma histórica greve de caminhoneiros que paralisou o país.

Recentemente, a categoria se reuniu com autoridades do governo Jair Bolsonaro criticando o aumento do diesel pela Petrobras e pedindo maior fiscalização da tabela de fretes, ameaçando inclusive uma nova greve, já descartada.

Representantes dos caminhoneiros disseram na segunda-feira que o cancelamento da greve se deu após promessa do governo de atualização da tabela.

“A ANTT vem intensificando as fiscalizações em seus postos de pesagem com foco na aplicação da tabela de frete… Os valores de multas variam de acordo com as autuações, também podem variar conforme a distância a ser percorrida durante a viagem, tipo de veículo, entre outros aspectos. Até o momento foram lavrados cerca de 3 mil autos de infração”, destacou a autarquia em nota.

Confira na página do Diário Oficial da União mais detalhes sobre a nova tabela de fretes