Governo apresentará nesta quinta dados da Previdência, diz Marinho

Brasília – O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, prometeu que o Ministério apresentará hoje para a imprensa, às 13h30, os dados detalhados que embasaram a reforma da Previdência.

Marinho chegou às 9h na residência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para uma reunião com líderes partidários sobre as informações que sustentaram a formulação da proposta. “Vamos conversar com os líderes, conversar sobre os números”, disse o secretário, ao chegar ao local.

Líderes parlamentares que chegaram ao local manifestaram expectativa em ter acesso aos dados durante o encontro.