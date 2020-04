Governo anuncia transferência de R$ 40 bilhões a estados e municípios

O governo anunciou um reforço de R$ 77,4 bilhões a estados e municípios no combate aos impactos da pandemia de coronavírus. O valor engloba R$ 40 bilhões em transferências diretas por três meses, mais R$ 22,6 bi em suspensão de dívidas com a União e R$ 14 bi com os bancos publicos federais.

“É necessário que esse dinheiro chegue na ponta, por isso os recursos serão transferidos pelo modelo per capta. No total, estamos encaminhando R$ 127, 3 bilhões aos entes”, disse secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues Junior, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, na tarde desta terça-feira, 14.

O anúncio vem um dia depois de a Câmara aprovar na noite desta segunda-feira o texto-base do projeto de lei que ajuda estados e municípios durante a crise do coronavírus. O texto tem impacto estimado de R$ 89,6 bilhões, mais que o dobro do oferecido pelo Tesouro Nacional diretamente aos estes, e não prevê congelamento de salários como contrapartida, como queria a equipe econômica.

Além disso, o texto prevê que o Tesouro compensará governos locais pelas perdas na arrecadação de ICMS (dos estados) e do ISS (dos municípios). Caso seja aprovada no Senado, a garantia será concedida por seis meses, entre abril e setembro, com repasses mensais feitos pela União.

Esse modelo é defendido pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, que vinha alertando para uma queda de 30% nas receitas dos entes durante a crise. Em resposta, Guedes já disse que é contra compensar os entes por perdas arrecadatórias

Na coletiva de hoje, a equipe econômica comentou o número mencionado por Maia. Nesse contexto, Waldery alertou para o momento de imprevisibilidade em que vivemos, sobretudo no que diz respeito a receitas, e disse que a queda de arrecadação pode ser muito maior do que 30%. “O governo está atento e diligente em relação às políticas necessárias. Não vão faltar recusros”, disse Wandery.

O projeto votado ontem chega ao Senado já reduzido, como resultado de um acordo parcial, em que o relator atendeu a alguns pedidos do Executivo, como a retirada do aval para empréstimos com garantia da União, que teria impacto de R$ 55 bilhões.

(Com informações do Globo)