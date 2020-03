Governo anuncia linha de crédito para folha de pagamento de PME

O governo federal acaba de anunciar medidas para conter o prejuízo à economia por conta do avanço do coronavírus no Brasil. O pacote é voltado para pequenas e médias empresas.

Haverá uma linha de crédito na ordem de 40 bilhões de reais (serão 20 bilhões de reais por mês) que se destina exclusivamente para financiar dois meses de folhas de pagamento.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a linha de crédito foi formulada pelo BC, Ministério da Economia e BNDES. “A medida vai beneficiar 1,4 milhão de empresas, com 2,2 milhões de funcionários”, diz.

O pagamento do crédito será repassado por uma taxa de juros de 3,75% ao ano e com prazo de 36 meses para pagamento das empresas. A prerrogativa para a liberação do valor é que, toda empresa que aceitar o pacote, não pode fazer demissões por 2 meses.

Detalhes sobre como as empresas poderão aderir ao programa ainda serão anunciados. Segundo Campos Neto, a PME fechará o contrato com o governo e o dinheiro será destinado diretamente para o funcionário por meio de um sistema automatizado.

“O funcionário recebe e a empresa fica com a dívida para pagar posteriormente”, diz Neto.

