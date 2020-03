Governo abre crédito extraordinário de R$3,4 bi para combate à coronavírus

O governo federal abriu crédito extraordinário no valor total de R$ 3,419 bilhões para ações de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (covid-19). A abertura do crédito consta da Medida Provisória 929, publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira, 25.

Segundo o texto, serão favorecidos com os recursos os ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, das Relações Exteriores, da Defesa e da Cidadania.

Para a pasta da Ciência e Tecnologia, são R$ 100 milhões para ações no enfrentamento da covid-19.

Outros R$ 62 milhões serão destinados às Relações Exteriores; R$ 220 milhões para a Defesa; e R$ 3,037 bilhões para a pasta da Cidadania, para reforçar o programa de Inclusão Social por meio do Bolsa Família e da Articulação de Políticas Públicas.